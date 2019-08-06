البيضاء: عبوة ناسفة زرعها الحوثيون تودي بحياة طفلة بمديرية "ردمان"

توفت طفلة، في ربيعها الخامس من العمر، إثر اصابتها بعبوة ناسفة، زرعها الحوثيون في إحدى المديريات بمحافظة، البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن الطفلة كفاح عبدالله عبدالرب العبدلي، 5 سنوات، توفت الليلة في مدينة مأرب؛ بعد ساعات من اسعافها متأثرة بجراحها التي اصيبت بها، صباح اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الأغوال، بمديرية ردمان، كانت قد زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وبحسب المصادر، فقد أوضحت "أن والدة الطفلة أصيبت أيضاً في نفس الانفجار بشظايا، وتسبب ذلك في اصابتها بجراحات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها ولازالت تتلقى العلاج".

جدير بالذكر أن المئات من المدنيين الأبرياء بينهم عشرات الأطفال والنساء والمسنين، استشهدوا وجرحوا خلال السنوات الخمس الماضية؛ نتيجة انفجار الالغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة إيرانيا في الطرق والوديان، فضلا عن مئات الضحايا جراء القصف الهمجي للميليشيات على المناطق والقرى الآهلة بالسكان.

