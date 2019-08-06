عدن.. ضبط مشروبات غازية وعصائر وأجبان تالفة

ضبط مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع قسم شرطة العريش بمديرية خورمكسر، اليوم، كميات من المشروبات الغازية والعصائر والأجبان التالفة.

وبحسب وكالة "سبأ" قال مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك بمكتب وزارة الصناعة بعدن فضل صويلح، إنهم ومعهم مدير مكتب الصناعة بمديرية خورمكسر أحمد القطي قاموا بالنزول الميداني بناءً على بلاغ من قسم شرطة العريش إلى منطقة الصولبان، حيث تقف شاحنة بجانب أحد المستودعات وتنبعث من الشاحنة روائح كريهة، وتبين أنها تحمل 3 ألف و330 كرتوناً من المشروبات الغازية والعصائر التالفة.

وتابع: كما تم الدخول إلى المستودع، وعُثر داخل المستودع على كراتين من المشروبات الغازية والعصائر والأجبان التالفة مبعثرة ومرمية في أرضية المستودع، ويعود سبب تلفها إلى سوء التخزين، وتم تحريز المواد التالفة تمهيداً لإتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية مع القائمين على المستودع التابع لأحد التجار.