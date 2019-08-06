رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة: الإتفاق الدستوري خطوة تاريخية لبناء البلاد من جديد

قال بكري عبد العزيز، رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة، أن التوقيع على وثيقة الإتفاق الدستوري هي خطوة تاريخية لبناء السودان الجديد.

وأكد عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن أهم المكتسبات في الوثيقة الجديدة، هي الحصانة الإجرائية والتي تعني أنه يمكن محاسبة أي شخص إذا أدانه القضاء، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة لا تدخل في تعيين أعضائها السلطة التنفيذية.

وتابع رئيس شبكة الصحفيين السودانيين المستقلة، أنه من أبرز ثمار هذا الإتفاق هو ؤدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وحل المجلس العسكري في 17 أغسطس وتكوين المجلس السياسي، على أن تكون الشرطة المدنية مسئولة عن الأمن الداخلي.

وأضاف عبد العزيز، أنها تضمنت نزع سلاح جهاز الأمن ، وأن يصبح جهاز تجميع معلومات فقط، مبينًا أنه الجهاز الذي تولى اعتقال وتعذيب مئات المناضلين في السودان.