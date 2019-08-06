وزارة الاوقاف تعلن عن انتهاء تفويج الحجاج اليمنيين

قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الحج الشيخ مختار الرباش إن أعمال تفويج الحجاج اليمنيين انتهت الخميس الماضي وفق خطة وزارة الأوقاف.

وذكر أن تفويج الحجاج بحسب الجدولة التي أعدتها الوزارة، استمر عشرة أيام من تاريخ ١٨ ذي القعدة حتى تاريخ ٢٨ ذي القعدة، وبمعدل يومي يتراوح بين ألفين إلى ألفين وخمسمائة حاج في اليوم الواحد.

وأضاف في تصريحات صحفية إن التفويج تم عبر منفذ الوديعة باعتباره المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ولم يحدث أي مشكلة أو تكدس خلال تفويج الحجاج، وتم معالجة الإشكاليات التي كانت تحدث أولا بأول.

وبخصوص مكرمة خادم الحرمين الشريفين قال وكيل وزارة الأوقاف إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين شملت ألفين حاج، من أسر الشهداء والجرحى والجيش الوطني، وتم الترتيب لهم عبر سفارة المملكة في اليمن فيما يتعلق التأشيرات، كما تولت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تفويجهم، ورتبت لهم ضيافة كاملة شملت النقل والسكن والاعاشة والمخيمات.

وذكر إن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قدم منحة شملت ٥٠٠ حاج من أسر الشهداء والجرحى وأبطال المقاومة، وتم التنسيق لها وحجزها من حصة وزارة الأوقاف اليمنية، وعبر وكالات الحج اليمنية.