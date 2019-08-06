وزير الدفاع: الشعب اليمني لن يقبل ببقاء مليشيا الحوثي ومشاريع العودة للماضي

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، إن الشعب اليمني ومؤسسته الدفاعية الوطنية لا يمكن أن يقبلوا بالعودة إلى الماضي البائد وبقاء مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران والمشاريع التدميرية الفوضوية ومخططات زعزعة أمن واستقرار اليمن ومساعي تحويله إلى منصة خطر لتهديد أمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية.

وأضاف أن ما تحقق في سبيل معركة استعادة الوطن وتحريره من المليشيا الحوثية ليس بقليل.. مؤكدا التزام القوات المسلحة بتعهداتها في مواصلة النضال وتقديم التضحيات دفاعا عن الوطن ومكتسبات الثورة والجمهورية حتى تحقيق النصر المؤزر وتحرير كل شبر من الوطن.. مشيداً بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في مختلف ميادين ومواقع الشرف والفداء.

واشاد وزير الدفاع خلال حضوره، اليوم، حفل استقبال وتكريم للضباط المتخرجين من المبتعثين للكليات العسكرية بدولة روسيا الاتحادية، بما يقدمه الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من دعم اعادة بناء القوات المسلحة اليمنية وإسناد العمليات العسكرية ومساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.

وأكد أن الوقفة العروبية الشجاعة التي سجّلها الأشقاء كانت فارقة في معركة المصير المشترك ومواجهة المخططات الإيرانية الرامية لإخراج اليمن من محيطه العربي بعد أن كانت إيران تتفاخر بأن صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة لها.

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وهنأ الفريق المقدشي الضباط الخريجين، ناقلاً تحايا رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال "إن تخرج الدفعات الجديدة من الضباط في مختلف التخصصات العسكرية ومن مختلف محافظات الجمهورية يمثل رافداً نوعياً لمؤسسة الوطن الدفاعية بما يمتلكونه من مؤهلات علمية ومعرفية سيكون له أثراً ايجابياً في المواقع التي سينتقلون إليها ورفع معنويات لزملائهم أبطال الجيش الذين يخوضون معارك الدفاع عن الأرض والعرض لمواجهة المليشيا الحوثية التي باتت أخطارها وتهديداتها تتعدى حدود وجغرافيا اليمن".. مشيراً أن تخرج هذه الكوكبة من الضباط هو باعثٌ لمزيد من الاطمئنان والأمل لشعبنا في استمرار جهود اعادة بناء القوات المسلحة بعيداً عن الولاءات الضيقة لتكون مؤسسة وطنية تحمي الوطن وتحرس مكتسباته.

بدوره أكد قائد قوات التحالف العربي بمأرب اللواء الركن حمدان الشمري، استمرار وقوف المملكة العربية السعودية مع الشعب اليمني في مواجهة المليشيا الحوثية التي تعتبر أداة للمخططات الإيرانية التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.. مشيراً إلى موقف السعودية الثابت في مواصلة تقديم الدعم والمساندة على كافة المستويات للحكومة اليمنية والجيش الوطني حتى تحقيق الانتصار واستعادة الشرعية والمؤسسات الدستورية وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وسلامته ويعود اليمن سعيداً.