قال عبد العظيم عبد المطلب، مسئول تجمع المهنيين السودانيين في الخارج ، أن الوثيقة الدستورية كمرحلة مبدئيةهي خطوة جميلة، وفسرت الهياكل الموقعة على المنظومة السياسية والمنظومة العسكرية، مبينًا أنها قامت بتقريب وجهات النظر في إتفاق السلام مع الحركات المسلحة.
وأكد عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الإنتقالية القادمة مرحلة حساسة جدا لحكومة إنتقالية، وهي إختبار حقيقي ونجاح الثورة الحقيقي، مبينًا أن الحكومة الإنتقالية ستكون حكومة معالجات إقتصادية وسياسية.
وأضاف مسئول تجمع المهنيين السودانيين في الخارج ،أن المرحلة القادمة لن تكون فترة سهلة، بسبب تحديات حزب المؤتمر الوطني والإخوان المسلمين، لأنهم سيقومون بعراقيل ومشكلات كثير في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أنهم دمروا البلد ونهبوا خيرات السودان من ذهب وفضة وأراضي زراعية وثروات حيوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بتجمع المهنيين لـ"اليمن العربي":المرحلة الإنتقالية حساسة والإخوان سيكونون سر الأزمات فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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