الاعلان عن تشييع جثمان ابو اليمامة غدا والتجمع في كريتر

أعلنت لجنة الحشد الجماهيري في خور مسكر عن تشيع الشهيد القائد ابو اليمامة غدا الاربعاء. وذكرت اللجنة أنه سيتم تشييع الجثمان الى مقبرة القطيع حيث سيكون موقع التجمع بساحة الشهيد خالد الجنيدي بكريتر . وكان ابو اليمامة قد استشهد مع خمسين من الجنود في الحادث الارهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الخميس الماضي.

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