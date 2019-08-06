لحج.. مناقشة احتياجات قطاعي التربية والشؤون الاجتماعية مع منظمة سودانية

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، مع وفد منظمة "غلوبال أيد هاند" السودانية برئاسة المديرة القُطْرية للمنظمة بالعاصمة المؤقتة عدن ندى علي، احتياجات قطاعي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل في لحج.

ووفق وكالة "سبأ" تطرق محافظ لحج، إلى احتياجات مدارس مديريات لحج منها إعادة بناء بعضها التي تعرَّضت للدمار جرَّاء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا ترميم العديد من المدارس التي تحتضن النازحين من عددٍ من مديريات لحج، وتأهيل الكادر التربوي وتوفير المتطلبات المجتمعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التعليم ومعيشة المواطنين من خلال البرامج التنموية.

بدورها أشارت مديرة المنظمة، إلى جهود المنظمة في تنظيم المسح الميداني المعلوماتي الأولي لبعض مدارس مديريات محافظة لحج، والوقوف أمام عدداً من القضايا المجتمعية للمساهمة بتخفيف المعاناة عبر تنفيذ خطط تنموية.