تعرف على فترات دوام الخطوط الجوية اليمنية خلال أجازة العيد

نشرت الخطوط الجوية اليمنية أوقات دوام عملها خلال اجازة عيد الاضحى المبارك. وذكرت الخطوط الجوية أن عملا سيكون اعتبارا من ثاني ايام العيد الموافق يوم الاثنين 11 ذو الحجة حتى خامس ايام العيد يوم الخميس 14 ذو الحجة. وأوقات الدوام الفترة المسائية من الساعة اربع ونصف عصرا الى الساعة ثمان ونصف مساء. والدوام الرسمي للمكتب سيكون يوم السبت 16 ذو الحجة.

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