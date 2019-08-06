حضرموت.. لجنة مناقصات تقر مشروعي كهرباء في الوادي

أقرت لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، اعتماد مشروعين للكهرباء تتوزع بين المحطة والخط الناقل 132 كيلو فولت، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.
وبحسب وكالة "سبأ" ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم، بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، المشاريع الخدمية، مؤكدة أهمية تنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة الناس اليومية.
وكلفت اللجنة مدير عام الكهرباء برفع التصاميم والدراسة النهائية والكلفة التقديرية للمشروعين، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشاريع قيد التنفيذ لضمان انجازها في فترتها المحددة وفقا للمعايير الفنية المعتمدة.
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