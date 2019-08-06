الحزام الأمني في أبين يطلق عملية واسعة لملاحقة القاعدة

أطلق الحزام الأمني اليوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة لملاحقة القاعدة في محافظة أبين. وتأتي هذه الحملة العسكرية بدعم من التحالف العربي وبتوجيهات من قائد الحزام عبداللطيف السيد. وانطلقت الحملة بقيادة عبد العزيز الشمسي واستهدفت وادي الخياله ومواقع عدة بعد ورود معلومات عن تواجد مطلوبين من عناصر القاعدة. Advertisements وأكد المصدر أن الحملة لازالت مستمرة في مديرية المحفد ووديان المديرية حتى القضاء على العناصر الإرهابية. وقال عبد العزيز الشمسي ان قوة من الحزام الأمني والتدخل السريع شنت صباح اليوم حملة امنية واسعة لملاحقة عناصر القاعدة الى اوكارها في الجبال والوديان التابعة لمديرية المحفد.

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