قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش بمريس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا ايران الحوثية من جهة اخرى بجبهة مريس بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات حدثت في مناطق يعيس والزيلة والجبال المحيطة في جبهة مريس شمال شرق محافظة الضالع باستخدام كثيف وتبادل عنيف لكافة النيران والأسلحة المختلفة.

وأدت الاشتباكات الى مصرع العشرات من العناصر الحوثية خلال المواجهات بينهم قيادي، بالإضافة إلى جرح عدد آخر، خلال عمليات نوعية استهدفت مواقع وتحصينات المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن.

وأشار المصدر إلى انسحاب بقية عناصر المليشيات وعدم تمكنهم من سحب جثث قتلاهم بمنطقة الزيلة، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.