مأرب.. الجيش يضبط كميات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى الحوثيين

ضبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

أكد المسؤول الاعلامي في توجيه اللواء 13 مشاه النقيب حافظ مراد لـموقع “سبتمبر نت”، ” أن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاه ضبطت 80 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر”.

وذكر النقيب مراد أن كميات الحشيش كانت مخفية في أسطوانة غاز حافلة، وان افراد النقطة تمكنوا من اكتشافها بفضل الحس الامني الذي يتمتعون به.

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وأشار إلى أن سائق الباص عرض على افراد النقطة مبلغ مالي كبير مقابل تمرير كميات الحشيش المخدر، الا ان أفراد النقطة رفضوا العرض واوصلوا المضبوطات الى الجهات المختصة .

واكد مراد أن الكمية المضبوطة اليوم تعتبر مكملا للطن من مادة الحشيش المخدر، الذي تم ضبطه في نفس النقطة من قبل أفراد كتيبة الحماية التابعة للواء 13مشاه خلال الفترة السابقة.

وتابع أن عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي اكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الامن تثبت للجميع ان مليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وافساد المجتمع وان اغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة.