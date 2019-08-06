فتح يطالب بالتحقيق في فساد بعض المنظمات الأممية باليمن

دعا وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا جراندي إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرا والتي صاحبت اداء بعض المنظمات الاممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الاغاثية في اليمن.

وأكد فتح في خطاب بعثة للمنسقة الاممية في اليمن على ضرورة، موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاَ الى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الاغاثية من قبل كافة المنظمات الانسانية.

واكد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن استغلال العملية الاغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الاممية عمل غير مقبول وغير اخلاقي، خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني من فاقه تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الانساني.

وأضاف فتح" ان الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم اغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لاداء عمل المنظمات الاممية في اليمن.

وتابع ان الشعب اليمني مازال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الانساني ونهب المساعدات الاغاثية، ولا يحتمل أي مضايقات او عوائق تزيد من معاناته، معتبرا ان أي تقصير في عمل المنظمات الاممية يزيد من اعباء سكان المحافظات غير المحرره.

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ولفت إلى الحكومة قدمت عدد من المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الاغاثية الى كافة المحافظات بعيدا عن العوائق التي تضعها الميليشيات المسلحة الحوثية ، الا أن بعض المنظمات مازالت تتبع نفس الآلية السابقة، وهو امر غير مقبول.

وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لكافة المنظمات والوكالات الاغاثية لايصال المساعدات الى كافة المحافظات دون استثناء وتنفيذ البرامج والمشاريع الاغاثية خصوصاُ في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدد وزير الادارة المحلية، دعوته للمنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة في كافة المشاريع والبرامج والتدخلات الانسانية التي تنفذها في كافة المحافظات اليمنية وموافاتها في بكافة التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفذها، مشدداً على ضرورة قيام المنظمات باتباع نظام الشفافية والمحاسبة التي نصت عليها قوانين ومبادئ الامم المتحدة المتعلقة بالشأن الاغاثي والانساني.

وحث فتح المنظمات على اتخاذ اجراءات ضامنه تمنع تكرار قضايا الفساد، مثمناً دور المنظمات في عملها الانساني في اليمن في كافة المحافظات.