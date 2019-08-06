حضرموت.. اجتماع بسيئون يناقش معالجة الأضرار البيئية لسوء ري المحاصيل الزراعية

بحث اجتماع عُقد اليوم بمدينة بسيئون في محافظة حضرموت، سُبل معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن سوء استخدام مياه الصرف الصحي ببعض مناطق تريم في ري المحاصيل الزراعية.

وبحسب وكالة "سبأ" استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومديري عموم الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالكريم باحكيم والهيئة العامة لحماية البيئة بالوادي والصحراء المهندس عمر محمد بن شهاب وممثلين عن ملتقى الخليف – عيديد بمديرية تريم، التدخلات الممكنة من الجهات المعنية مع الاستفادة من برامج المنظمات العاملة في مجال البيئة والزراعة لمعالجة تلك الأضرار.

و كلف الاجتماع، هيئتي الموارد المائية وحماية البيئة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية تريم بالنزول للموقع ورفع تقرير رصد للحالة لتقديم حلول المعالجة على ضوئه، ودعا الاجتماع إلى تكثيف حملات توعوية من مخاطر سوء استخدام مياه الصرف الصحي وخصوصا في المحاصيل الزراعية التي تقدم للأكل.

وأكد الاجتماع على قيام الجهات المعنية بدورها في رصد مثل هذه الحالات لما لها من تأثير سلبي بالمدى البعيد على المياه الجوفية، كما ثمن اللفتة والمبادرة الطيبة لأبناء تريم في التنبيه من مثل هذه الحالات كونه نابعاً من حرص الأهالي على تجنب مناطقهم الأضرار البيئية الآنية والمستقبلية.