شاهد.. حريق يلتهم محطة نفط في إب بعد سنوات من توقفها

التهمت حريق محطة نفط تابعة لشركة النفط في محافظة إب بعد سنوات من توقفها عن العمل. أفاد سكان إن حريق شبت في محطة الثلاثين للمشتقات النفطية التابعة لشركة النفط وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من مكان الحريق لمدة ساعة. وبحسب مصادر متطابقة فإن الحريق كانت بفعل فاعل وله علاقة بهوامير الفساد الذين يديرون السوق السوداء.

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