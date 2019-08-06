[ إب.. احتراق محطة لشركة النفط بعد يوم من استئناف عملها منذ سنوات ]

شب حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في محطة تابعة لشركة النفط، في خط الثلاثين بمدينة إب ، وسط اليمن.



وقال شهود عيان، لـ" يمن شباب نت" إن حريقاً مجهول المصدر التهم محطة شركة النفط خط الثلاثين، وأدى إلى اشتعال صهاريج الشركة المجاورة لمركز التعبئة في المحطة.



وأشار الشهود إلى أن الحريق كبير جداً وصعب إخماده، في ظل غياب وتأخر الدفاع المدني، فيما لم تشر المصادر إلى وجود ضحايا.



ويأتي حريق محطة شركة النفط، بعد يوم من إعلان الشركة تزويد محطات الشركة بنحو مليوني لتر واستئناف العمل فيها بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.



ورجحت مصادر وجود أطراف خفية وراء الحريق على علاقة بأرباب السوق السوداء.



وشهدت محافظة إب، خلال الأيام الماضية أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ازدهرت معها الأسواق السوداء التي يملك غالبيتها قيادات حوثية.

