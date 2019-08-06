عــــــــــاجل: قناة الجزيرة تعلن رسميًا.. إستقالته رئيس الوزراء قبل قليل لـ رئيس الجمهورية .. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت قناة الجزيرة القطية ان رئيس الوزراء الموريتاني قدم استقالته لرئيس الجمهورة في موريتانيا . واوضحت القناة ان الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير تقديم استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الغزواني صاحب الخلفية العسكرية. شاهد أيضاً: Advertisements وكان الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني قد تسلم مهامه الرئاسية الرسمية ومن المنتظر أن يسمى وزيرا أول جديدا لتشكيل الحكومة. يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الموريتاني إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، وسط سرية تامة من قبل الرئيس الجديد.

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