أمطار غزيزة ورعود شديدة تشهدها مدينة إب

تشهد مدينة إب في الاثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعدية شديدة. وقال سكان إن الامطار تهطل في عموم مدينة إب بغزارة منذ ساعة. وتشهد مدينة إب هطول امطار كثيفة من كل عام في مثل هذه الايام. وأدى هطول الامطار الغزيرة الى خراب في الطرقات الرئيسية والمؤدية الى القرى المحيطة.

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