الحديدة: استشهاد طفل واصابة امرأة في وحيس والتحيتا برصاص مليشيا الحوثي

أفادت مصادر عن استشهاد طفل وإصابة أمرأة وطفل أخر برصاص مليشيا الحوثي في حادثتين منفصلتين بمديريتي حيس والتحيتا.

وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية شددت عمليات القصف المدفعي والقنص، صباح اليوم الثلاثاء، في مديريتي حيس والتحيتا جنوبي الحديدة.

واسفرت عمليات القصف الحوثية عن استشهاد الطفل عدنان حسين أحمد شبيل (8 أعوام) برصاص قناص حوثي في حيس، فيما اصيب طفل وامرأة بشظايا القصف المدفعي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

من جهتها، هاجمت القوات الحكومية، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع تمركز مليشيات الحوثي بمنطقة كيلو 16 بعد تعرض مواقعهم للقصف من مدفعية المليشيات شرقي مدينة الحديدة.

كما صدت القوات الحكومية هجوماً عنيفاً مصحوباً بقصف مدفعي شنته المليشيات الحوثية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مديرية الدريهمي.