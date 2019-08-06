القاهرة.. افتتاح قافلة الفن التشكيلي اليمني بحضور الموسيقار أحمد فتحي

يفتتح اليوم الثلاثاء، آب 06، 2019 معرض قافلة الفن التشكيلي اليمني، والذي سيكون في القاهرة بمشاركة اكثر من مائة فنان تشكيلي من اليمن.

ومن المقرر أن يكون ضيف شرف الافتتاح الفنان الموسيقار اليمني ملك العود أحمد فتحي.

وسيفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساء قاعة جاليليو ارت المهندسين ميدان موسى جلال متفرع من شارع شهاب.