التحالف يشن 11 غارة على أهداف ومواقع للمليشيا وسط وشمال صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، آب 06، 2019، سلسلة غارات على أهداف ومواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن التحالف شن سبع غارات على أهداف للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية سحار القريبة من مركز المحافظة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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وشمال المحافظة، شن التحالف أربع غارات على مواقع للمليشيا في مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر إن مواقع للمليشيا في باقم تعرضت لقصف جوي عنيف.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.