قيادي بالمقاومة الجنوبية لــ "الخليج 365": استشهاد أبو اليمامة شكل صدمة كبيرة للجنوبيين

قال القيادي بالمقاومة الجنوبية "عبدربه سالم محرق"، إن مدينة عدن تعيش، توتر شديد وغليان شعبي غاضب جراء ما حدث خلال الأيام السابقة من أعمال أرهابية أودت بحياة القائد منير اليافعي أبو اليمامه وأكثر من ستين مابين جريح وشهيد بمعسكر الجلاء أثناء حفل تخرج دفعه عسكرية وقد تزامن هذا الانفجار مع انفجار آخر بمركز شرطة مدينة الشيخ عثمان بعدن.

وأضاف في تصريحات خاصة بأنه، سقط الكثير من الجنوبيين خلال السنوات الماضيه ومنهم قيادات عسكرية كبيره جراء أعمال ارهابية قامت بها قوى ضلاميه تكفيرية مغيبة الوعي والتفكير تستخدمهم قوى سياسيه يمنية، ممثله بحزب الاخوان فرع اليمن المسمى "حزب الاصلاح".

وأشار في تصريحاته، أن ماحدث خلال الأسبوع المنصرم من عمليات تفجير ارهابية استهدفت خيرة قيادتنا العسكرية الشهيد منير اليافعي أبو اليمامه والذي يشكل أحد رموز الجنوب وقائد عسكري استطاع خلال الفترة الماضية مطاردة الارهابيين في أوكارهم بعدن وخارج عدن وحقق نجاحات كبيرة في مكافحة الارهاب مماجعل له محبه خاصة في قلوب الجنوبيين، وقتله شكل صدمه كبيرة للجنوبيين مما دفع بالمقاومة وحاضنتها الشعبية الى الدعوه بالرد بقوة وبكل الوسائل المتاحة ، وعلى أثر ذلك حدث خلال الأيام الثلاثه الماضية تحركات شعبية غاضبه مطالبه من قيادات المقاومة والمجلس الانتقالي الرد والثار للشهيد أبواليمامه.

وأضاف لقد تناقلت وسائل الاعلام بعض المقاطع لترحيل الشماليين من عدن والمؤسف هو النظر لهذا الحدث بمنظور انساني لعبت وسائل الاعلام الإخوانيه دور في تسويقه بشكل مقزز دون النظر إلى أبعاده السياسية والغضب الشعبي الجنوبي وردة فعله على مقتل أبناءه والذي جعل المواطنين من العربية اليمنية المقيمين في عدن إلى توزيع الحلوى والمشروبات الغازية فرحا بمقتل أبواليمامه اضافة إلى تورط الكثير من هولاء في أعمال استخبارية ومعلوماتية وخزن أسلحة ومتفجرات ، وللمعلومية فعدد المواطنين الشماليين المقيمين في عدن يتجاوز المليون ومن تم ترحيلهم هم العشرات أو المئات من بعض المشكوك في تحركاتهم ومن يشكلون علينا خطر أمني.

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وقال: نحنا نقول اليوم لاخواننا من العربيه اليمنيه ،حفاضا على أرواحكم وصون لكرامتكم عليكم مغادرة عدن في الوقت الراهن حتى لاينال منكم الغضب الشعبي الجنوبي.

وأشار نؤكد نحن بالمقاومة الجنوبية على العمل بكافة الوسائل للانتقام من القتلة والمجرمين ومن يقف خلفهم،،

وفي الختام ندين العمل الارهابي الجبان الذي حدث في عاصمة العروبة قاهرة المعز ونؤكد إلى أننا شركاء مع مصر وكل دول العالم في محاربة الارهاب والتطرف.