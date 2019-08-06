مواطنون من تعز لـ"اليمن العربي": عدنا منكسري الخاطر والأضاحي غالية

عاد الكثير من أبناء محافظة تعز من الأسواق منكسرين الخاطر فأسعار الأضاحي أعلى مما حاولوا توفيره في الفترة الماضية لإقامة شعائرهم المقدسة.

ويقول مواطنون لـ"الخليج 365"، عادوا من سوق الماشية وسط مدينة تعز إن الأضاحي مرتفع أسعارها جداً.

لقمة العيش لا اللحم

يقول عبدالحكيم الشرعبي-وهو تربوي- "الأضحية هذه السنة أصبحت لمن استطاع إليها سبيلًا، وبالذات نحن أصحاب الدخل المحدود والذي بات منعدما بسبب الحرب وانقطاع المرتبات يتوجب علينا شراء الحاجات الضرورية وتوفير لقمة العيش، لا اللحم".

وأضاف الشرعبي "إذا ظل الحال على ما هو عليه سيتوجب عليّ وعلى الكثيرين من أبناء هذه المدينة المحاصرين إلى شراء لحم المواشي بالكيلوغرام، أو الدواجن الطازجة صبيحة العيد، والتي سنعتبرها بمثابة أضحية".

وفي الأرياف يبدو الوضع مختلفاً عن المدينة حيث يحرص الغالبية على تربية المواشي منذ صغرها في منازلهم طيلة السنة كأضحية للعيد." وفقا للشرعبي"

وأجبرت الحرب الدائرة في تعز والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد إلى الإقبال على تناول لحم الدواجن التي يترواح ثمنها بين 2000 و 2500 ريالاً، (ما بين 5 و 6 دولارات)، بدلًا من لحم المواشي التي يصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 5000 ريال (حوالي 10 دولارات).

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الحرب حولت موسم الفرحة إلى ذكرى مؤلمة

أما عبدالرحمن محمد، وهو أب لخمسة أطفال، قال لـي إنه لن يتمكن من شراء أضحية العيد، و أن ما لديه من مال اشترى به مستلزمات أساسية لأطفاله"..

مضيفا أن "الحرب حولت موسم الفرحة إلى ذكرى مؤلمة فليت العيد لم يأتِ".

ولفت محمد إلى أنه لم يشتر الأضاحي خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الغلاء، وعدم حصوله على عمل يساعده على توفير المتطلبات المعيشية لأسرته.."كثيرون مثل محمد في مدينة تعز لن يتمكنوا هذا العام من شراء الأضاحي"

لمن استطاع إليها سبيلًا

أما المواطن أحمد نجيب، قال منذ بداية عشر ذي الحجة أتردد على سوق المواشي في شارع التحرير لكن مُلاك المواشي مُحتكرين هذا الموسم أكثر من العام الماضي وأسعارهم خيالية وجنونية ولم أسمع منذ سنوات أن سعر الأُضحية قد وصل إلى مئة ألف أو ثمانين ألفا للأضحية المتوسطة إلا هذا العام دون مراعاة لظروف وحال المواطن.