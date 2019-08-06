شاهد.. حريق هائل في محطة شركة النفط بإب

نشب حريق في أحد شوارع مدينة إب، صباح الثلاثاء.

وذكرت مصادر "الخليج 365" أن حريقاً هائلاً اندلع في محطة شركة النقط بشارع الثلاثين بالمدينة.

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف وغطت سماء المنطقة المُحيطة بمكان الحريق، فيما هرعت سيارات الإطفاء، في الوقت الذي لم ترد معلومات إضافية عن أسباب هذا الحريق.

يذكر أن "حريق محطة الثلاثين التابعة لشركة النفط يأتي في أول يوم عمل لها بعد توقف لسنوات".