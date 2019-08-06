شكرا لقرائتكم خبر عن ”يا ناس أبغى أتجوز إن شاء الله لو ربع ساعة“..شابة حسناء تعرض نفسها للزواج من اي شخص وإن كان فقيرا(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، لقطات كوميدية لفتاة حسناء أفصحت من خلاله عن رغبتها في الزواج.

وكشف الفيديو، الذي شاركته الفتاة على ” تيك توك ” عن طلبها الزواج من أي شخص وإن كان فقيرًا، وذلك عبر كلمات الفنانة المصرية الراحلة زينات صدقي، من خلال مقطع من أحد أفلامها الكوميدية القديمة؛ حيث قالت: ” نفسي أتجوز يا رب ” . السعودية .. الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً عاجلاً حول هذا الموضوع (تفاصيل) شاهد.. طيران الحوثي الجديد يتساقط في عمق معسكر بدر بعدن.. هل بدأت الحرب الشاملة؟ (3 صور) لأول مرة.. بالصور.. شاهد كيف ظهر عبدالملك الحوثي اليوم من داخل جامع الصالح بصنعاء..! النفيسي يكشف النقاب عن تدخل عسكري مباشر في اليمن من دولة معادية.. وضربات جديدة ومركزة على أهداف سعودية Advertisements عـــــــــاجل: انقلاب عسكري جارية الآن في العاصمة صنعاء (شاهد) للاشتراك في قناة " "الخليج 365" " ليصلك كل جديد اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”يا ناس أبغى أتجوز إن شاء الله لو ربع ساعة“..شابة حسناء تعرض نفسها للزواج من اي شخص وإن كان فقيرا(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.