مرتزقة الإمارات في عدن يرتكبون جريمة جديدة بحق نازح من الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

ذكرت مصادر محلية بمحافظة عدن أن مسلحين تابعين لما يسمى بقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا قتلوا نازح من أبناء محافظة الحديدة في عدن ضمن حملات الاعتداء والترحيل على أبناء المحافظات الشمالية.

وقالت المصادر إن مسلحي الحزام الامني هجموا على محل لقطع غيار الدراجات النارية في مديرية المنصورة واختطفوا عدد من العاملين من بينهم ” حمادة كسيعم” من أبناء مديرية الجراحي ويعمل سائق لدراجة نارية.

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وبحسب المصادر فإن المسلحين قاموا بقتل “كسيعم” ونهب مابحوزته من أموال وإلقاء جثته في منطقة بئر فضل.

وعثر الأهالي على جثته ونقولها إلى المستشفى الجمهوري.

وتتواصل منذ الخميس عمليات القتل والتهجير القسري التي تفرضها مليشيات الانتقالي الجنوبي على ابناء المحافظات الشمالية في عدن وسط فشل حكومة المرتزقة في إتخاذ أي اجراءات.