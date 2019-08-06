شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: الحزام الامني في عدن يعدم بالرصاص نجل الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب وسط الشارع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر ناشطون من جميع البلدان العربية والخليجية مقاطع فيديو مخيفة عن التنكيل الذي يتعرض له ابناء المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن ووصفوا ما يحدث بجرائم حرب شبيهة بتلك التي حدثت في رواندا بين الهوتو والتوتسي.

وشن الناشط الكويتي حمدان سعود الفليحي هجوما لاذعا على كل قيادات الشرعية ووصفها بالعاجزة والمشينة واكد ان صمتها عما يحدث لا يقل جرما عن جرائم المجلس الانتقالي .

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واضاف " ان هادي هو الكارثة الكبرى على اليمن واليمنيين فلم يفعل اي شيء لليمنيين منذ توليه الرئاسة غير الخطب التي حتى لا يجيدها.

وتسأل "ترى ماذا كان سيحدث لو ان الحزام الامني ني امسك بنجل الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب وقاموا باعدامه هل سيكون رد فعله كما هو حادث الان "

وكان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني قد اعلن ان ما يجري في عدن حاليا وبعض المحافظات، سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، أشار البركاني الى أن لحظات الفرج قد اقتربت، وقال في التغريده “إن لحظات الفرج قد اقتربت وان ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة.. رئيس الدولة وبقية قيادات الدولة والاشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة واصرار على انهاء وعودة الاوضاع الى طبيعتها