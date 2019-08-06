اليونيسف: أكثر من 800 يشاركون في حملة لقاح ضد الكوليرا بـ3 محافظات

كشفت منظمة اليونيسف عن أعداد المستفيدين والمشاركين ضمن حملة اللقاح ضد الكوليرا بثلاث محافظات.

وكتبت المنظمة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "توبتر" - رصدها "الخليج 365" - "أكثر من 800 من العاملين العاملات الصحيين ومتطوعي المجتمع يشاركون في الجولة الثانية من حملة اللقاح الفموي ضد الكوليرا".

وتابعت وذلك "للوصول إلى أكثر من 470 الف مستفيد في 4 مديريات في محافظة عدن، الضالع، وتعز".