الكثيري يطلع على عملية تمديد بث محطة الإرسال الإذاعي المتوسطة التابعة لإذاعة سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على سير البث بمحطة الإرسال الإذاعي المتوسطة التابعة لإذاعة سيئون المحلية في منطقة ذي أصبح بمديرية شبام محافظة حضرموت.

وتعرف الوكيل الكثيري من مدير عام إذاعة سيئون هدار الهدار ونائب مدير عام الإدارة الهندسية بوادي وصحراء حضرموت عباس محمد الى شرح عن عملية تمديد فترة البث بالمحطة الى 12 ساعة منذ مطلع اغسطس الجاري و التي تبث عبر الموجة المتوسطة ( wm ) ، الى جانب كونها تعمل على استقبال الإرسال الإذاعي من المقر الرئيسي لإذاعة سيئون وسط المدينة عبر موجة (اف ام ) وبثها لكافة أنحاء مديريات وادي وصحراء حضرموت وبعض المحافظات المجاورة ، وكذا أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه أداء تلك المحطة .

وثمن الوكيل الكثيري الجهود التي يبذلها الطاقم الفني في سبيل المساهمة إلى جانب بقية زملائهم لتقديم رسالة إعلامية بجودة عالية.. مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بكافة المؤسسات الإعلامية الرسمية لدورها الحيوي في تبني رسالة اعلامية هافة تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا والمشكلات المرتبطة بحياة الناس اليومية .

و لفت الكثيري الى ان السلطة المحلية تعمل على الاستفادة من الكوادر المحلية في تحريك عجلة التنمية و النهوض والارتقاء بأداء الاجهزة التنفيذية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن .

رافقهم في الزيارة مدير ادارة الاعلام و العلاقات العامة بديوان السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت جعفر بلفاس ومدير محطة الإرسال الإذاعي المتوسطة " ذي صبح " علي حسين العيدروس .