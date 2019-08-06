البحسني يعرب عن تشريف حضرموت بتفويج قرابة الـ 24 ألف حاج وحاجة عبر منفذ الوديعة

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بنجاح عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام من مختلف محافظات الجمهورية لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ ، عبر منفذ ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت .

وأكد المحافظ أن حضرموت نجحت هذا العام بتميز ، وتشرّفت بتفويج قرابة الـ 24 ألف حاج وحاجة من مختلف محافظات الجمهورية عبر منفذ ميناء الوديعة البري ، ولم تسجّل أي حالات تكدّس أو وفاة أو اصابات.

وأثنى المحافظ على جهود الجانبين الرسمي والتطوعي بالمحافظة في انجاح عملية التفويج بصورة سلسة ، وبالأخص جهود لجنة تفويج الحجاج الإدارات العاملة بالمنفذ والمتطوعين.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها لجنة التفويج وجميع إدارات المنفذ والشباب المتطوعين من مختلف مناطق وادي وصحراء حضرموت الذين بذلوا جهوداً كبيرة وشاركوا في انجاح هذا العمل الديني والإنساني الكبير .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه صباح اليوم بالمكلا ، رئيس تفويج الحجاج وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام السعيدي ، والمدير التنفيذي للتفويج شكري مقدّم ومشرفي لجان الفرق التطوعية العاملة بمنفذ الوديعة .

وقال المحافظ مخاطباً رئيس لجنة التفويج وأعضاء لجان الفرق التطوعية : "لقد شاركتم في تنفيذ عمل ديني وانساني كبير وشرفتم حضرموت وأنفسكم وكسبتم الأجر العظيم ، وكان تفويج هذا العام مميزاً تم خلاله تقديمكم لخدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام من مختلف محافظات الجمهورية ، والاستفادة من خبرات من مواسم الأعوام الماضية" .

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ووجه المحافظ بسرعة انشاء هنجرين بمنفذ الوديعة أحدهما للرجال والآخر للنساء مع مستلزماتهما وحمامات كافية لخدمة الحجاج والمعتمرين على مدى العام ، وانهاء معاناة جلب وتوفير الخيام التي تتعرّض للتلف والرياح ، وقال إن حضرموت تتشرّف بهذا العمل الكبير والعظيم وستقدّم كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين والمارين عبر المنفذ .

بدوره شكر وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء رئيس لجنة تفويج الحجاج بالمحافظة هشام السعيدي ، جهود محافظ المحافظة وتوجيهاته ومتابعاته اليومية وتقديم التسهيلات اللازمة للجنة التفويج وإدارة المنفذ والمتطوعين ، الأمر الذي أثمر نجاح عملية التفويج وبشكل مميّز هذا العام .

وقال إن عملية التفويج هذا العام سارت بشكل سلس من الـ18 حتى الـ 28 من يوليو الماضي تم خلالها تفويج 23 ألف و786 حاجاً وحاجة ، وتقديم لهم الخدمات الطبية والمأكل والمشرب والخيام ، ولم تسجّل ولله الحمد أي حالات وفاة أو اصابات .

وشكر الوكيل تجاوب السيد المحافظ وتوجيهاته الكريمة وبصورة عاجلة بتنفيذ هنجرين للنساء والرجال بمنفذ الوديعة مع الحمامات والخدمات التابعة لها ، وقال إن ذلك سيسهم في تقديم خدمات أفضل للحجاج والمعتمرين والمارّين عبر منفذ الوديعة .

واستعرض رئيس اللجنة ، جهود لجنة التفويج وادارات المنفذ والمتطوعين في انجاح عملية التفويج التي لاقت إشادة الحجاج من مختلف المحافظات .