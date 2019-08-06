الحوثي يقتحم سكنا جامعيا بصنعاء ويعتقل طلابا جنوبيين

اقتحمت مليشيات الحوثي بصنعاء سكنا طلابيا وقامت بفرز الطلاب الجنوبيين واقتيادتهم الى المعتقل.

واقتحمت مليشيات الحوثي سكن طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وتم فرز الطلاب الجنوبيين في صنعاء ونقلهم الى المعتقل دون أي سبب يذكر.

وذكر مصدر طلابي بصنعاء ان المليشيات الحوثية اقتحمت السكن الطلابي التابع لجامعة العلوم والتكنلوجيا وقامت بالفرز عبر البطاقة عن الطلاب الجنوبيين وتوجيه لهم شتائم مشينة وتعرض بعضهم للإعتداء والاهانة وتم نقلهم الى المعتقل.

وقال مصدر من أقارب أحد الطلاب الجنوبيين ان جماعة مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية اخذت قريبه وعدد من زملائه ونقلهم الى جهة مجهولة لم يتم معرفتها بعدن .

وارتكبت مليشيات الحوثي جرائم جسيمة بحق الشعب الجنوبي تضاف الى سلسلة جرائم القوى اليمنية الشمالية التي ارتكبت بحق الجنوبيين من 1990 وما بعدها من حرب فاشية عام 94 وممارسات الاغتيالات التصفيات والسحل داخل المعسكرات والنهب والحرمان من الوظيفة وقائمة طويلة من الجرائم الوحشية التي تستمر مليشيات الحوثي بارتكابها من خلال صواريخها وهجماتها نحو الجنوب ومناطقه.