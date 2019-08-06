شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن: عيدروس الزبيدي ينقلب على الجميع ويأمر قائد الحزام الامني بالقبض على شلال شائع ويعلنها صريحة ومدوية بان كل من اساء للشماليين سوف يعاقب اشد العقاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تلقى قائد الحزام الامني في عدن توجيهات صارمة بالقبض على مدير امن عدن شلال شايع لآنه اساء لكل الجنوبيين بسبب العنف الذي مارسه مع مواطنين من المحافظات الشمالية . واعلن الحزام الامني انه تلقى توجيهات صريحة وواضحة بالقبض على كل من وقف وراء اعمال الشغب ونهب اموال او قام بعملية ايذاء جسدي ضد اي مواطن . شاهد أيضاً: Advertisements وافاد العميد حسان المشولي ان الاوامر سيتم تنفيذها وسيتم الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ان يقوم بعمل اجرامي يخل بالامن والسكينة. مؤكدا ان ابناء الشمال سيكونون جميعا تحت حماية قيادة الحزام الامني مثلهم مثل اي مواطن من ابناء الجنوب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن: عيدروس الزبيدي ينقلب على الجميع ويأمر قائد الحزام الامني بالقبض على شلال شائع ويعلنها صريحة ومدوية بان كل من اساء للشماليين سوف يعاقب اشد العقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.