شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “هواوي” تُطلق هاتفاً جديداً بنظام تشغيلها الخاص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت تقارير تقنية أن شركة «هواوي» الصينية ستُعلن في غضون أيام قليلة عن هاتف مُدعَّم بنظام تشغيل خاص بها «Hongmeng OS»، بعد أن توقفت «غوغل» عن دعم «أندرويد» على هواتفها في أعقاب إجراءات الحظر الأخيرة. وكشفت صحيفة «غلوبال تايمز» التابعة لحكومة الصين، عدداً من تفاصيل هذا البرنامج الذي تراهن عليه «هواوي» لتقليل اعتمادها على المصادر الخارجية.

ويُرتقب أن تقوم «هواوي» بعرض نظام التشغيل الجديد في مؤتمر خاص بمطوري الويب في مدينة دونغوان الصينية بتاريخ 9 أغسطس الجاري. وأوردت الصحيفة الصينية، أن النظام الجديد سيعمل أيضاً على التلفزيونات الذكية، وقارن بعض الخبراء «Hongmeng OS»، بنظام «فوشسيا» التي طورته «غوغل» في وقت سابق، وهو برنامج تجريبي. وأضافت أن النظام جرى تصممه بنظام نواة حتى يكون ملائماً للذكاء الصناعي، ويستطيع العمل في أكثر من منصة على الإنترنت. وذكرت «غلوبال تايمز»، أن الهاتف الجديد الذي سيجري طرحه بنظام التشغيل «Hongmeng OS» تم تجريبه وأظهر أداءً جيداً.

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