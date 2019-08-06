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هاني بن بريك: لم يكن أبو اليمامة في قائمة المستهدفين فقط

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أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، في مؤتمر صحفي يجري الآن بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الغرض من الحادثة الإرهابية بمعسكر الجلاء ليس استهداف الشهيد منير اليافعي المكنى بأبي اليمامة فقط. 

وقال بن بريك، إنه لم يكن المستهدف الشهيد أبو اليمامة فقط بل المخطط كان تُضرب المنصة والتي كان من المفترض تواجد قيادة التحالف وقيادة المجلس الانتقالي والقيادات العسكرية فيها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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