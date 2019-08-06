مُحسن يوجه طلبًا عاجلاً للشرعية بشأن المساعدات الأممية

أكد رئيس تحرير موقع "الخليج 365" الدكتور جمال محسن، اليوم، أن مليشيات الحوثي، استولت في أكتوبر الماضي على ممتلكات المحققين التابعين للأمم المتحدة، وذلك في العاصمة اليمنية صنعاء، مشددًا على أن ذلك يدل على الفساد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية إكسترا نيوز، أن المساعدات لم تصل للشعب اليمني ولكنها تصل للحوثيين من أجل إعادة توزيعها على الجبهات وتأخر الحكومة الشرعية في اتخاذ موقف حيال ذلك، كان سبب رئيسي في استمرار الفساد ، وذلك لأن معظم هذه الأموال لم تصل إلى مسحتقيها.

وطالب "محسن"، بتقديم المعرقلين لسير المساعدات إلى اليمنيين، إلى المحاكمة الدولية، جراء الإتجار بالمساعدات، مؤكدًا أنه هناك مبررات لدى برنامج الغذاء العالمي للتعامل مع الحوثيين هو أنه لا يستطيع الوصول لدى مناطق الحوثيين، ولكن هناك طرق أخرى لأن الحوثيين استخدموا تلك الأموال للمزيد من الحرب والعمليات ضد اليمنيين وذلك نساعد الحوثيين ومقاتليهم.

كما طالب الحكومة الشرعية بالقيام بتشكيل وزاري من لاعادة النظر في المساعدات ويتطلب خطة شاملة من اجل الوصول الي المناطق المحررة وليس مناطق الحوثيين فيهم.