معين: التصعيد الحوثي بإيعاز من مموليهم في طهران

قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك: إن التصعيد الأخير من قِبل المتمردين الحوثيين، بإيعاز من مموليهم في طهران بقدر ما هو مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام؛ فإنه محاولة إيرانية بائسة؛ لمواجهة عزلتها الدولية، بتحريك أدواتها الإرهابية في المنطقة، وإيهام المجتمع الدولي بقدرتها على التأثير والتهديد للمصالح الحيوية في المنطقة والعالم.

وجدد رئيس الحكومة الشرعية خلال استقباله، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، التزام الحكومة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، باستكمال معركة اليمنيين الأهم في القضاء على مشروع إيران، مشيراً إلى أن أي إثارة لمشاكل أو خلافات أخرى سيتم تجاوزها بشكل عاجل وسريع؛ لأن المصلحة المشتركة داخلياً وخارجياً هي لوحدة الصف الوطني في مواجهة العدو المشترك.

بدوره، جدد السفير الأمريكي، إدانة بلاده للأعمال الإرهابية، التي حدثت مؤخراً في عدن، واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها، مؤكداً التزام بلاده باستمرار دعم الشرعية اليمنية، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام.