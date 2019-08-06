قرقاش: الهجوم الإرهابي بعدن يؤكد ضرورة بتر مصدر الخطر في اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش إن ”الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، وتورط الحوثي والقاعدة، رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن“.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“ أنه ”وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات، يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب“.

وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت يوم الجمعة الماضية عمليتين إرهابيتين، نفذهما بشكل منفصل ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، ما أشار إلى أنه قد يكون هناك تحالف خفي بينهما.