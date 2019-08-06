ضبط إفريقي بحوزته طلاسم سحرية في منطقة عسكرية محظورة بالضالع

تم ضبط مهاجر إفريقي، عند محاولته الاقتراب من خطوط النار من قبل قوات اللواء الرابع بجبهة باب غلق شمال قعطبة بمحافظة الضالع نهار الاثنين 5 أغسطس 2019م.

ووفقاً للمعلومات، فقد عثر على تمائم سحرية تستخدم في الشعوذة، مشابهة لتلك التي تستخدمها عناصر المليشيات الحوثية، ووثائق لأرقام تلفونات ومقتنيات أخرى في حوزة المهاجر الإفريقي.

وقال مصدر إن التحقيقات جارية مع المهاجر الإفريقي الذي تم ضبطه في منطقة محظور التجوال فيها بجبهة باب غلق كونها ساحة حرب عند محاولته الاقتراب من مواقع المقاومة الجنوبية وستعلن النتائج في حينه.