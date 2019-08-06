مركز الملك سلمان يواصل دعم دورات تمكين الشباب بالمكلا

شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت الإثنين، استمرار دورات تمكين الشباب مهنيًا واقتصاديًا ضمن مشروع تحسين سبل العيش، الذي ينفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويشمل قطاع تمكين الشباب الذي يستفيد منه 45 فردًا في مدينة المكلا، دورات في صيانة الجوالات، والتكييف والتبريد، فضلا عن دورات التمديدات الكهربائية.

ويهدف قطاع تمكين الشباب إلى تأهيل 350 شابًا في أربع محافظات في مجالات مهنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى من تدريب 175 شابا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.

ومشروع تحسين سبل العيش يستهدف خمس محافظات من خلال ثلاثة قطاعات "السمكي والزراعي، إلى جانب النقد مقابل العمل، وتمكين الشباب" بمعدل 3750 مستفيد مباشر.