مليشيا الحوثي تصعد من خروقاتها بالحديدة

ارتفعت وتیرة الخروقات الحوثیة في محافظة الحدیدة خلال فترة الھدنة الأممیة لوقف إطلاق النار والتي بدأت في 18 دیسمبر(كانون الأول) 2018، ومارست الميلیشیات خلالھا التصعید العسكري في أكثر من منطقة بمختلف مدیریات محافظة الحدیدة غرب الیمن.

وأفادت مصادر عسكریة میدانیة لموقع "المشهد اليمني"الإخباري، أن ميلیشیا الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدینة الصالح بمدینة الحدیدة بقذائف مدفعیة الھاون الثقیل من عیار 120، وقذائف مدفعیة من عیار 82 وبقذائف الھاوزر بشكل عنیف ظھر أمس.

وأضافت المصادر أن مسلحي الميلیشیا استھدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح البیكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عیار 7.12 وعیار 5.14 بشكل مكثف، وقام مسلحو الميلیشیا بعملیات قنص استھدفت جنود القوات المشتركة.

وتزامنت عملیات القصف والاستھداف الحوثیة مع قیام الميلیشیا بحفر الخنادق وبناء متاریس جدیدة والدفع بتعزیزات كبیرة تتضمن آلیات عسكریة تحمل مسلحین مدججین بالأسلحة الثقیلة والمتوسطة داخل مدینة الحدیدة في إطار تصعیدھا العسكري الواسع.