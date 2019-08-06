تسليم أدوية مرضى الثلاسيميا لمكتب وزارة الصحة ومستشفى المكلا بساحل حضرموت

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شهدت مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت، الإثنين، استلام الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية.

واحتوت الدفعة الثانية والتي تمت برعاية المحافظ فرج سالمين البحسني، أدوية لمرضى الثلاسيميا إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من " قِرب الدم " وتنقسم الشحنة إلى جزئين إحداهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا .

ويأتي هذا الدعم ضمن مايقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في الجانب الصحي بساحل حضرموت وهي الدفعة الثانية من عدة دفعات أخرى بالمستقبل القريب في الجانب الصحي والإغاثي .

من جانبها، تقدمت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت بالشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة وفريق الشؤون المدنية بالقوات السعودية بالمكلا على دعمهم و جهودهم التي يبذلوها في دعم الجانب الصحي بحضرموت.