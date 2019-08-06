تفجير مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي بصعدة

ذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف، فجرت، الإثنين، مخزناً للأسلحة يتبع لميليشيات الحوثي الانقلابية في آل ثابت بمديرية قطابر شمال محافظة صعدة.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من تفجير مخزن أسلحة استراتيجي في جبال الجلحه في آل ثابت بمديرية قطابر شمال صعدة، والتي كانت الميليشيا الانقلابية تتخذه مركزاً لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية، وفقاً لما نقله موقع "المشهد العربي"، اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر، إلى أن العملية التي نفذها الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد.