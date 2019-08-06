شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: ”طارق عفاش‘‘ يخرج عن صمته ويباغت الجميع بهذا الموقف الشجاع بشأن طرد الشماليين ويهدد بأن دماء الجنوبيين ستسيل في الشوارع اكثر من دماء الشماليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذر قائد حراس الجمهورية طارق عفاش من تبعات ما يحدث لابناء المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا طارق كافة العقلاء من ابناء الجنوب لوقف تلك الممارسات التي وصفها بالاجرامية .

لافتا الى ان دماء اليمنيين غالية على الجميع سواء من الجنوب او من الشمال.

واعرب عن مخاوفه من اندلاع حملة انتقامية ضد ابناء الجنوب المتواجدين في المحافظات الشمالية وينعمون بالامن والامان .

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واضاف " مائات الالاف من الجنوبيين وعائلاتهم في المحافظات الشمالية ينعمون بالامان ولا يتعرض لهم احد بالاذى لكن ما يجري في عدن ضد الشماليين قد يحرك بعض الراغبين الاصطياد في الماء العكر ويقومون بعمليات انتقامية ضدهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، قد حذر في وقت سابق من إشاعات مغرضة، يتم صناعتها من دوائر ترتبط بالإرهاب الإخواني والحوثي، موجهة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية.

وأوضح هيثم "أن قوى الشر اجتهدت في عدة إشاعات منها ما تحدث عن بيان مزعوم للمقاومة الجنوبية لا أساس له من الصحة، واختلاق قصص وهمية عن ما حدث بمعسكر الجلاء، وتصنيف وتأليف لقرار لم يصدر عن هيئة الرئاسة (رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي) وأعطوه رقم 29 لسنة 2019م عن تشكيل ما أسموه مجلساً عسكرياً".

وأشار إلى أن الهدف من كل ذلك هو "حرف الأنظار عن جرائمهم الشنيعة بحق أبناء الجنوب والإساءة للجنوب وقيادته السياسية والعسكرية والأمنية ونشر الفوضى في محافظات الجنوب وتأليب الرأي العام المحلي والدولي".

ولفت المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى محاولات رخيصة لإلصاق الحوادث الفردية غير المقبولة ـ في إشارة منه إلى ما يحدث للشماليين في عدن ـ تارة باسم قوات المقاومة الجنوبية وأخرى باسم قيادات المجلس الانتقالي التي أكدت مراراً وتكراراً إدانتها ورفضها لكافة الجرائم التي تنطبق عليها كل تعريفات وتوصـيفات الجرائم المروعة والانتهاك الممنهج والمخطـط لـه والجسيم لحقـوق الإنـسان".

ودعا الجميع إلى تجاهل وفضح تلك المطابخ بالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تناول وتعاطي شائعاتها، والاعتماد على المصادر الرسمية للمجلس كمصدر للمعلومة.