عاجـــل : رد سعودي حازم على ضاحي خلفان : «المملكة لن تسمح بأي شكل من الاشكال ولأي كائن كان بأن يعبث بوحدة اليمن واستقرارة»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رد سعودي حازم على ضاحي خلفان : «المملكة لن تسمح بأي شكل من الاشكال ولأي كائن كان بأن يعبث بوحدة اليمن واستقرارة»

قال مستشار الامير احمد بن عبدالعزيز آل سعود ان قيادة المملكة لن تقبل او تسمح بالعبث بوحدة اليمن واستقرارة . Advertisements وفي تغريدة نشرها حساب مستشار الامير احمد بن عبدالعزيز آل سعود فجر اليوم ورصدها موقع صوت المغتربين ، قال فيها : ( أليمن ألبوابه ألجنوبية للمملكة ألعربية السعودية بلأخص وللخليج عمومآ... لأيمكن بأن تسمح قيادة المملكة بأي شكل من ألاشكال ولاين كائن كان بأن يعبث بليمن ووحدتة وبعثرته وتشضيه الئ اجزء مهما كلف ألامر نحنو من أليمن واليمن مننأ يبقى أليمن واحد موحد بأذن الله ولو كره ألكارهون .) وفي تغريدة سابقة كشف ذات الحساب عن قرار مرتقب للملك سلمان حول الاوضاع الاخيرة حسب قوله ، في اشارة منه للتصعيد الاماراتي جنوب اليمن ودعم ابو ظبي للتحركات الرامية لاثارة الفوضى وتقويض جور الحكومة الشرعية جنوب اليمن ودعم جماعات الإنفصال . وشن الحساب هجوم كبير على ضاحي خلفان على خلفية تغريداته الداعية لانفصال جنوب اليمن والاطاحة بالرئيس هادي.

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