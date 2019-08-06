شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طيران الحوثي الجديد يتساقط في عمق معسكر بدر بعدن.. هل بدأت الحرب الشاملة؟ (3 صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن افراد اللواء 39 مشاة في معسكر بدر بخور مكسر من اسقاط طائرة تجسس صغيرة يوجد بداخلها كاميرات استطلاع

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وقال مصدر عسكري بمعسكر بدر في اتصال هاتي مع "صحيفة عدن الغد" ان افراد من اللواء39 في كتيبة الدبابات تمكنوا من اسقاطها بسهولة حيث كانت تصور مواقع الدبابات

الجدير بالذكر ان معسكر بدر الواقع بخور مكسر في العاصمة عدن يسقط اول طائرة تجسس بهذا الحجم الصغير