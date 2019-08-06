شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يكشف النقاب عن تدخل عسكري مباشر في اليمن من دولة معادية.. وضربات جديدة ومركزة على أهداف سعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المفكر الكويتي عبدالله النفيسي عن تدخل إيراني مباشر لاستهداف المملكة العربية السعودية. وقال النفيسي في تغريدة قال ‏شخصياً أشك بأن الحوثي لديه ( القدره الفنية ) لإدارة عمليات معقده مثل طائرات بدون طيار تصيب أهدافها بهذه الدقه أو توجيه صواريخ بالستية تصيب مطارات في السعوديه". Advertisements وأضاف : أنا أرجّح تورّط عسكري إيراني مباشر يدير هذه العمليات من أرض اليمن . وشهدت الآونة الاخيرة تصعيدًا شرسًا من قبل الحوثيين ضد أهداف عسكرية في عمق السعودية.

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