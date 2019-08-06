عـــــــــاجل: انقلاب عسكري جارية الآن في العاصمة صنعاء (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، أن الانقلابي مهدي المشاط، رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى، كلف الشيخ محمد الغادر، بحل ومعالجة بعض النزاعات القبلية في محافظة البيضاء.

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واوضحت المصادر في تصريح أن المشاط يسعى الى التخلص من عدد من مشايخ القبائل ومن بينهم الغادر بتكليفهم بمهام صعبة كقضايا الثأرات والقتل.

و كان المشاط، التقى اليوم الاثنين بالشيخ محمد الغادر لاستعرض المهمة التي كلف بها الشيخ الغادر في حل ومعالجة بعض النزاعات القبلية في محافظة البيضاء؛ وفقا ل"سبأ" بنسختها الحوثية.

وأشار الانقلابي المشاط الى أهمية الاستمرار في حل قضايا النزاعات والثارات بين القبائل اليمنية سيما في ظل سعي (ما اسماه العدوان) إلى تغذيتها وإثارتها.

جدير بالذكر أن الشيخ خالد بن ناجي الغادر، توعد خلال الايام الماضية بطرد مليشيا الحوثي من صنعاء، وقال أنهم يعرفون ذلك الموعد.