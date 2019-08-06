وقفة احتجاجية في نيويورك ضد حصار مطار صنعاء

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الخليج 365 – نيويورك
ينظم أبناء الجالية اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني العربي، يوم الخميس 8 أغسطس، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية وذلك للمطالبة برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
وصرح ممثل لجنة كسر الحصار عن اليمن في نيويورك محمد الزبيدي، إن مطالبتهم برفع الحصار عن مطار صنعاء لما يمثله المطار من أهمية كونه يخدم كل اليمنيين سواء المتواجدين في صنعاء أو مناطق اخرى، كما ستطالب الوقفة برفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية بشكل عام.
وبحسب موقع الخبر اليمني فقد بين الزبيدي أن أبناء الجالية اليمنية من مختلف المناطق سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح أن الوقفة تأتي بعد مرور عدة أشهر من انطلاق الحملة الحقوقية الإلكترونية المطالبة برفع الحصار عن مطار صنعاء وعن اليمن بشكل عام.
ويفرض تحالف العدوان السعودي الاميركي حصاره على مطار صنعاء الدولي منذ 8 أغسطس 2015م، مرتكبا بذلك جرائم حرب، حيث بذلك يحرم آلاف الحالات الإنسانية من فرصة العلاج في الخارج مما يسبب وفاتهم.
وكانت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، أعلنت في منتصف شهر مايو الماضي، أن إغلاق مطار صنعاء الدولي سبب بوفاة 30 ألف مريض كانوا بحاجة للعلاج في الخارج.
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