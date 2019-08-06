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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك يفاجئ فتاتين في احد شوارع المملكة .. شاهد ماذا فعل معهما ..«فيديو وصور» 2019/08/06 الساعة 05:16 ص فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية من بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء أداء واجبهم. Advertisements وأوقف الملك عبد الله الثاني موكبه لمصافحة العاملين والثناء على جهودهم وإخلاصهم في العمل، بحسبما أفادت وسائل إعلام أردنية. المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية

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